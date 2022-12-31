МИД Турции заявил, что для вывода войск из Сирии нужны политические шаги

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу назвал условие для вывода турецких войск из Сирии. По его словам, для этого необходимы шаги в политическом процессе.

«В политическом процессе должны быть предприняты шаги, чтобы наши солдаты ушли. Если есть пробел, террористические организации не должны его заполнять»,— так министр ответил на вопрос журналистов о сроках пребывания турецких ВС в Сирии (цитата по изданию Duvar).

Ранее Министр обороны Турции Хулуси Акар в ходе встречи с министром обороны и главой разведки Сирии Махмудом Аббасом и Рафиком Шахадахом заявил, что единственной целью турецкой операции на территории Сирии является борьба с терроризмом. Встреча турецкой и сирийской сторон прошла 28 декабря в Москве. Официальные переговоры представителей Турции и Сирии состоялись впервые за 11 лет.

Источник газеты Al Watan сообщал, что по итогам состоявшейся в Москве трехсторонней встречи (в присутствии министра обороны России Сергея Шойгу) было заявлено о том, что Турция согласилась на полный вывод войск из Сирии — с территории, которую она занимает на севере.

Турецко-сирийский пограничный конфликт начался в октябре 2012 года, когда турецкая сторона открыла огонь по сирийской территории в ответ на инцидент на границе, где в результате падения артиллерийских снарядов погибли пять человек.

В октябре 2019 года Турция объявила о начале операции «Источник (родник) мира» в Сирии. Операция была направлена против курдских вооруженных формирований, которые Турция считает террористическими, а также против коалиции «Сирийские демократические силы». Цель операции состояла в создании на севере Сирии буферной зоны, где можно было бы разместить до 2 млн сирийских беженцев, в своё время нашедших убежище в Турции.

Мария Федотова