Композитора Эдуарда Артемьева похоронили на Ваганьковском кладбище

Похороны композитора Эдуарда Артемьева прошли сегодня, 31 декабря, на Ваганьковском кладбище. Прощание и отпевание состоялись в Храме Большое Вознесение на Большой Никитской улице, сообщает «РИА Новости».

Народный артист РФ умер в возрасте 85 лет 29 декабря. В начале месяца его доставили в одну из столичных больниц с коронавирусом, сообщает агентство. Артемий Артемьев говорил, что его отец находился в реанимации из-за осложнений, возникших на фоне лечения от бактериальной пневмонии.

Господин Артемьев написал музыку более чем к 150 художественным фильмам. Среди них фильмы Андрея Тарковского «Солярис», «Зеркало» и «Сталкер», Никиты Михалкова — «Раба любви», «Свой среди чужих, чужой среди своих» и другие.

О творческом пути композитора читайте в публикации «Ъ» «Синтез вдохновения».

Мария Федотова