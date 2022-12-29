На 86-м году жизни умер композитор Эдуард Артемьев, известный, в частности, как автор музыки к фильмам Никиты Михалкова и Андрея Тарковского. Об этом ТАСС сообщил сын композитора Артемий Артемьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эдуард Артемьев

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Эдуард Артемьев

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Ранее Артемий Артемьев сообщил, что его отец находится в реанимации из-за осложнений, возникших на фоне лечения от бактериальной пневмонии, передает агентство.

Эдуард Артемьев — народный артист РФ, Герой труда России и четырехкратный лауреат Государственной премии Российской Федерации. Господин Артемьев написал музыку более чем к 150 художественным фильмам. Среди них фильмы Андрея Тарковского «Солярис», «Зеркало» и «Сталкер», Никиты Михалкова — «Раба любви», «Свой среди чужих, чужой среди своих» и другие. Кроме музыки для фильмов Эдуард Артемьев писал симфонические поэмы и сюиты, концерты для фортепиано и альта, его музыкой закрывали олимпиаду в Сочи.

Эрдни Кагалтынов