Пробка перед Крымским мостом растянулась на три километра

На подъезде к Крымскому мосту в Краснодарском крае образовалась пробка из 1,2 тыс. автомобилей. Общая длина затора достигла 3 км. Об этом сообщил оперштаб региона.

«Водителям стоит учитывать, что количество транспорта увеличилось. По состоянию на 8 утра пробка растянулась на три километра. Проезд займет несколько часов»,— отметили в оперштабе.

В ведомстве рекомендовали планировать поездки на полуостров с учетом данного обстоятельства, закладывать дополнительное время на прохождение обязательного досмотра или воспользоваться альтернативными маршрутами.

Как сообщил ТАСС глава Керчи Святослав Брусаков, в городе также сформировалась автопробка из 200 автомобилей на подъезде к Крымскому мосту. Время ожидания составляет около часа.

Анастасия Донскова

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