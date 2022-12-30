53 пункта составило значение индекса S&P Global Russia Manufacturing PMI — одного из ключевых опережающих индикаторов промышленного производства для РФ. Значение индекса находилось в конце года в конъюнктурных опросах, проводимых S&P, на уровне, последний раз отмечавшемся 27 месяцев назад, в последнюю неделю измерений промышленный PMI для России немного сократился — на 0,2 п. п. Впрочем, снижение сопровождается самым низким за последние три месяца давлением на промышленность «инфляции издержек» и лучшим с сентября 2001 года ростом занятости: основной тренд в промышленности РФ считается восходящим, а растущее давление на издержки ниже темпов роста выпуска.