Секретарь СНБО Украины допустил, что ВСУ пересекут российскую границу

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, комментируя возможность переноса боевых действий на территорию России, заявил, что украинская армия может пересечь российскую границу, если это будет необходимо для защиты страны.

«Если для защиты нашей страны нужно будет оказаться там, где мы сочтем необходимым, мы там будем. И ни у кого спрашивать не будем. И все эти разговоры, что не надо кого-то там раздражать, это чушь»,— сказал господин Данилов в интервью Kyiv Post.

Ранее официальные украинские власти отрицали возможность переноса боевых действий на российскую территорию, говоря о защитных действиях своей армии.

25 декабря ФСБ сообщила о ликвидации украинской диверсионной группы в Брянской области. Убиты были четыре человека. Как отмечает спецслужба, диверсанты пытались прорваться через российскую границу. С собой у них были немецкие пистолеты-пулеметы SIG Sauer и четыре бомбы весом 40 кг в тротиловом эквиваленте, а также приборы связи и навигации, отметили в ФСБ.

Милена Костерева