Новогодняя мечта

Варю Иштрякову читатели Русфонда должны хорошо помнить. В автомобильной аварии Варины родители погибли, а сама девочка была парализована. Потом Варю удочерила любящая многодетная семья. Наши жертвователи регулярно оплачивают для девочки курсы реабилитации в подмосковном центре «Три сестры». Варя поступила в колледж, мечтает однажды научиться водить машину и стать совсем самостоятельной.

В понедельник и вторник все было спокойно: подруги, оценки, занятия… Варя ждала, что в конце недели мама заберет ее из колледжа домой. Но к середине недели в семейный чат от Вари стали сыпаться душераздирающие смайлики. Потому что случилось непредвиденное.

«Мне подарили цветы! Я не знаю, что с ними делать ((. Куда я их поставлю?!»

Первое, что Варина мама Катя увидела, когда мы приехали в колледж, был роскошный букет белых роз. Он занимал половину окна. Вместо вазы было алюминиевое ведро. Большими красными буквами на ведре было написано «ТУАЛЕТ. 5 этаж». Оказывается, Варя была на свидании, ухажер подарил ей розы, но вазы в колледже не нашлось.

Катя сложила в большую сумку Варины вещи, которые нужно постирать, придирчиво посмотрела на занавески. До парковки добрались с трудом: надо было толкать коляску с Варей, по сугробам девочка без посторонней помощи не доедет.

Машину периодически заносило то влево, то вправо. Варя ойкала.

— Не бойся, у нас хорошая резина,— успокаивала Катя.

— А Ксюша дома? — спросила Варя про сестру.— Мы пойдем в кино?

— Ксюша на вождении.

— Как? — Варя нахмурилась.— Ксюша будет ездить, а я нет?

Варя отвернулась к окну и замолчала. В этот самый момент Катя увидела вывеску «Автошкола». Свернула с дороги и остановилась. Варя смотрела из машины, как мама решительно идет внутрь, чтобы записать ее на занятия по вождению. Но нет.

— Инвалидов не берем! — пожал плечами инструктор.— И машин для обучения у нас нет. Поймите меня правильно. Это целая проблема. Надо покупать, оформлять, переоборудовать... Просто документы оформить пятнадцать тысяч отдай.

— Может, вы знаете в городе инструктора, который мог бы ее учить?

— У обычного человека не может быть машины с ручным управлением,— отвечал инструктор.— Какой смертник сядет с вашей дочерью и поедет? Педали дополнительной нет. Тормозить-то чем? Несколько лет назад у нас была девушка глухонемая. Сдала экзамен нормально. А если у человека нет ног, мы ему ничем не поможем…

В машине Варя выслушала пересказ этого разговора и вздохнула:

— Лучше бы я глухонемая была...

Новый год, конечно. Хочется верить, что вот-вот случится чудо, но Варя и сама говорит, что даже с Дедом Морозом нужно быть реалистичной:

— В детском доме я не просила у Деда Мороза новые ноги, это уж чересчур. Только родителей, которые возьмут меня такой, какая я есть,— в инвалидной коляске. И это сбылось.

Перебивая друг друга, Варя с Катей принялись рассказывать о новогодней традиции. Недавно вся семья собралась за столом, написали записки со своими именами и бросили в вазочку. Потом по очереди тянули бумажки. Чье имя попадется, тому надо дарить подарок.

— А наш папа все проспал,— смеялась Варя.— Он сказал: «Я в азартные игры не играю». В результате мы все разобрали, а ему досталась его собственная записка. Теперь он дарит подарок сам себе.

весь сюжет

rusfond.ru/issues/1011

Светлана Иванова, корреспондент Русфонда