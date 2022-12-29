Главные новости за 29 декабря. Кубань, Крым, Адыгея

Полиция Краснодара начала проверку информации о провокационной акции, которую неизвестные провели от имени краснодарского похоронного бюро «Пандора». В рекламных листовках, фото которых появилось в соцсетях, жителям краевого центра предлагали купить два гроба и третий получить в подарок.

Карлен Мкртчан, сын экс-владельца футбольного клуба «Кубань» Олега Мкртчана лишился внедорожника Toyota Land Cruiser Prado, не сумев доказать в суде законность сделки по покупке у клуба по заниженной стоимости.

В Краснодаре за один день погибли двое мужчин, выпав из окон многоэтажек. Одна из трагедий произошла в ЖК «Грани», другое происшествие — в доме на улице Восточно-Кругликовской.

До конца 2022 года правительство РФ направит Краснодарскому краю около 3,3 млрд руб. на продолжение строительства комплекса очистных сооружений в Геленджике.

Из Крыма к материковой части России построят новую автостраду «Джанкой — Ростов-на-Дону». Часть дороги пересечет Херсонскую область.

В ресторанах Краснодара стоимость бронирования столика в новогоднюю ночь составит в среднем 10–12 тыс. руб.

Бывший судья Краснодарского краевого суда Юрий Захарчевский, обвиняемый в нарушении ПДД, повлекшем смерть велосипедиста Данила Юханова, пытался обвинить медиков в его гибели.

За девять месяцев 2022 года жители Краснодарского края провели 1,2 млрд безналичных платежей на 914,7 млрд руб.

Движение большегрузов по Крымскому мосту планируется запустить в марте.

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