Крымский мост для большегрузов планируется открыть в марте

Движение большегрузов по Крымскому мосту планируется запустить в марте. Об этом председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк сообщил в своем Telegram-канале.

«Движение большегрузов будет восстановлено после реализации комплекса мер по обеспечению максимальной безопасности. В рамках указа Президента проводится 100-процентный досмотр всех транспортных средств. Специализированными организациями в круглосуточном режиме ведется мониторинг передвижения транспорта», - отметил Юрий Гоцанюк.

Он также напомнил, что для грузовых машин продолжают функционировать паромная переправа и железнодорожное сообщение. Кроме того, по его словам, по альтернативному маршруту через новые территории РФ и Ростов-на-Дону за сутки проезжают от 300 до 700 фур.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что движение грузовиков по Крымскому мосту планируется открыть к марту. Кроме того, до конца 2022 года планировалось запустить по Крымскому мосту пустые грузовики.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram