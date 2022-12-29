Новогодний ужин в ресторанах Краснодара в среднем обойдется в 10 тыс. рублей

В ресторанах Краснодара стоимость бронирования столика в новогоднюю ночь обойдется в среднем в 10-12 тыс. руб., выяснил «Ъ-Кубань». В стоимость входит праздничный ужин и развлекательная программа.

В ресторане «Южанин» (Family Garden Group) в Краснодаре забронировать столик можно за 10 тыс. руб. с человека. В ресторане «Чо-Чо» в Новый год бронь столика на одного человека составляет 12 тыс. руб. Кроме того, девушки за вход должны заплатить 2 тыс. руб., мужчины 3 тыс. руб.

В некоторых заведениях, например в ресторане El Chapo, бронировать стол не нужно. Есть рестораны, где уже не осталось свободных столиков, другие предпочли не проводить новогодние торжества. Так, с 31 декабря по 2 января будут закрыты все рестораны семьи Mandarin, ресторан «Краснодар», ресторан «Золотая Бухара», «Голый повар», «Rodina», «Чин Чинарём», «Угли Угли», «Бородашвили Младший».

Альбина Баразгова

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