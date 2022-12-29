Жители Кубани с начала года провели безналичные переводы на 915 млрд рублей

За девять месяцев 2022 года жители Краснодарского края провели 1,2 млрд безналичных платежей на 914,7 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба Южного ГУ Банка России.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года сумма безналичных операций выросла на 86,2 млрд руб. В управлении отметили, что платежная активность кубанцев не снизилась, несмотря на условия экономических изменений и осталась выше среднероссийской.

«Таких показателей удалось добиться в том числе благодаря реализации плана по повышению финансовой доступности в отдаленных, малонаселенных и труднодоступных территориях региона», — говорится в сообщении.

Край продолжил наращивать долю общественного транспорта с оплатой проезда по картам. Услуга доступна в 93% автобусов, троллейбусов и трамваев Краснодарского края. На начало года показатель составлял 77%.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram