Сын владельца ФК «Кубань» лишился внедорожника, купленного у клуба по заниженной цене

Карлен Мкртчан, сын владельца футбольного клуба «Кубань» Олега Мкртчана, не смог доказать в суде законность сделки по покупке у клуба внедорожника Toyota Land Cruiser Prado по заниженной стоимости. Сведения об этом опубликованы в материалах Арбитражного суда Северо-Кавказского округа.

В июле 2022 года сделку купли-продажи иномарки 2012 года выпуска признал недействительной Арбитражный суд Краснодарского края. Иск подал арбитражный управляющий, выяснивший, что на момент продажи рыночная стоимость автомобиля составляла от 1,65 млн руб. до 2,15 млн руб., в то время как фактически транспортное средство было продано за 1 млн руб. По итогам проведенной экспертизы автомобиль оценили в 1,7 млн руб.

Договор был подписан за 10 месяцев до принятия заявления о признании клуба несостоятельным. Однако уже в то время, по данным управляющего, клуб находился в тяжелом финансовом состоянии. По данным «Ъ-Юг», задолженность ФК «Кубань» перед ФНС и кредиторами на момент сделки уже превышала 1,5 млрд руб. Суд пришел к выводу, что покупателю, как сыну председателя совета директоров «Кубани» Олега Мкртчана, было известно о положении клуба, поэтому покупка имущества организации перед банкротством нанесла ущерб интересам кредиторов.

Суд признал сделку недействительной и, как следствие, обязал каждую из сторон обязали возвратить другой все полученное по сделке. Поскольку на момент решения автомобиль был продан, Карлена Мкртчана обязали выплатить клубу эквивалентную стоимость машины (1,7 млн руб.). За господином Мкртчаном оставили право требовать уплаченные за автомобиль деньги в сумме 1 млн руб.

В кассационной жалобе на решение суда Карлен Мкртчан просил суд позволить ему доплатить 700 тыс. руб. к ранее уплаченным за машину средствам, но, поскольку договор был признан недействительным, просьбу отклонили. Решение первой инстанции оставили в силе.

Анастасия Донскова

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