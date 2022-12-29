В Краснодаре за один день погибли двое мужчин, выпав из окон многоэтажек

За один день, 28 декабря, в Краснодаре произошло сразу два случая падения с высоты. Оба мужчины погибли, сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе СУ СК по Краснодарскому краю.

Одна из трагедий произошла в ЖК «Грани». Мужчину без признаков жизни и с оторванной рукой обнаружили на асфальте прохожие. Они вызвали на место правоохранителей и медиков, которые констатировали смерть потерпевшего.

Аналогичный случай произошел и во дворе одного из многоквартирных домов на улице Восточно-Кругликовской. Там из окна 11-го этажа выпал 39-летний мужчина.

Помощник руководителя СУ СК по Краснодарскому краю Денис Сидоров отметил, что по обоим случаям проводятся доследственные проверки и устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По окончании проверок будет принято процессуальное решение.

Татьяна Ручкина

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