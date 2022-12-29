Полиция Краснодара начала проверку акции «третий гроб в подарок»

Полиция Краснодара начала проверку после распространения листовок якобы от похоронного бюро с рекламой акции, предлагающей при покупке двух гробов получить третий в подарок. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару.

«В настоящее время на основании поступившего от руководителя организации заявления проводится проверка, по результатам которой будет принято законное процессуальное решение»,— отметил начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

28 декабря в сети распространилась информация, что в Краснодаре от имени похоронного бюро «Пандора» раздавали листовки с рекламой акции «третий гроб в подарок». В самой организации опровергли причастность к этой рекламе. Там предположили, что ее устроили конкуренты. В компании отметили, что обратились с соответствующим заявлением в правоохранительные органы.

Татьяна Ручкина

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