Правительство выделит 3,3 млрд рублей на строительство комплекса очистных сооружений в Геленджике

До конца 2022 года правительство РФ направит Краснодарскому краю около 3,3 млрд руб. на продолжение строительства комплекса очистных сооружений в Геленджике. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.

Мощность новых инженерных систем составит 50 тыс. куб. м в сутки. Они будут очищать сточные воды, поступающие из жилых домов и с предприятий города. В правительстве отмечают, что это позволит качественно улучшить условия жизни горожан и отдыха туристов.

«Федеральное финансирование необходимо, чтобы выполнить обязательства, взятые на себя государством в рамках концессионного соглашения по строительству этих сооружений»,— отметили в правительстве РФ.

Решение о выделении средств на реализацию проекта строительства очистных сооружений канализации рассмотрели 28 декабря на заседании правительства. Деньги выделят из резервного фонда ведомства.

Татьяна Ручкина

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