На петербургском заводе Hyundai начали производить кузова для экспорта в Казахстан

На простаивающем в Санкт-Петербурге заводе Hyundai Motor Manufacturing Rus начали производить кузова для экспорта в Казахстан. Об этом рассказали «Ведомости» со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

Специалисты на заводе сваривают и окрашивают кузова для Hyundai Solaris. Затем их отвозят на завод в Алма-Ату для сборки авто там. В будущем планируется запустить производство кузовов также для Hyundai Creta. Однако на российском рынке их использовать не будут.

Напомним, петербургский завод Hyundai был самым массовым производителем иномарок на рынке РФ. Здесь собирали не только Solaris, Creta, но и Kia Rio.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что южнокорейская компания отменила запланированный на 2023 год перезапуск завода Ford в Ленобласти.

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