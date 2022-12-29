Итоги года: прямая речь

«Коммерсантъ Стиль» провожает 2022 год циклом интервью про личные и профессиональные итоги года, планы на грядущий год с представителями различных сфер деятельности. Сегодня — про мир ресторанного бизнеса.

Уиллиам Ламберти, шеф-повар, ресторатор, автор концепций Sartoria Lamberti, Pinch, Ugolek:

«2022 год был насыщенный: в феврале мы открыли ресторан-ретроспективу Lumicino, приуроченный к моему юбилею. Если говорить метафорами, то в каждом блюде часть моей души, а жизнь словно сервирована на тарелках, потому что каждый рецепт либо семейный, либо от моих великих учителей поваров. Еще одна радость: моя дочь Анастасия участвовала в шоу ''Голос'' и дошла до финала, сейчас она записывает песни и развивается в музыке. Очень горжусь! Кроме ресторанов я занимался физикой и психологией и даже создал собственную теорию — сейчас мы в процессе методологического обоснования и подготовки к тому, чтобы познакомить с ней широкую публику.

Какой будет 2023-й? Боюсь строить прогнозы и смешить Бога, знаю точно, что на Большой Никитской начнется новая история Ламберти, ведь ресторан Historia почти достроен и скоро будет открыт! Поздравляю читателей "Коммерсанта" с Новым годом и хочу напомнить: ничего не ждите, как говорится, вы и есть ваша удача. Действуйте!»

Евгения Качалова, основатель ресторанной группы Bazar Family:

«Год был непростой, но очень разный. В очередной раз ресторанная индустрия столкнулась с новыми вызовами. Пришлось сохранять баланс между оптимизмом и реализмом. Мы научились быть гибкими, стали еще более идейными, способными найти выход из любых ситуаций. Только так сейчас можно не только удержаться на плаву, но и двигаться дальше. В 2022 году мы запустили новую ресторанную концепцию "ВинФак", усилили программу обучения и мотивации команды, приняли участие в различных мероприятиях, форумах и конференциях. В общем — держу руку на пульсе, иначе никак. В планах — новые проекты, коллаборации, меню, винные фестивали и прочее. Например, в одном из наших проектов мы будем развивать кофейную составляющую и работать со specialty-кофе и для этого собираем команду профессиональных бариста. В личном плане произошло много трансформаций. Я прошла обучение в кулинарной школе, продолжаю получать новые гастрономические впечатления, путешествовать и открывать для себя новые источники идей и энергии».

Эмин Агаларов, девелопер, ресторатор, музыкант:

«Год был с большими изменениями и препятствиями, но тем не менее развитие продолжается. В следующем году я выделил для себя три основных своих бизнеса, на которые брошу все усилия и время: мой курортный поселок под Баку, сеть фитнес-клубов и, конечно, рестораны Restaurants by Emin Agalarov, которые мы дальше планируем открывать в Баку, Москве и, возможно, Дубае. Мои итоги года: открытие самого любимого и успешного моего ресторана Peach, караоке-клуба Divas, ресторанов в комплексе Estate Mall — Cafemilano и Zafferano Village, также два ресторана в городе Баку — У ''Dяди Макса'' и Zafferano. С точки зрения личных моментов я очень рад, что много времени проводил с семьей и своими детьми, и в следующем году планирую еще больше этого делать. Музыкальный рынок в этом году тоже испытывал большие сложности, но тем не менее мы вместе с моим бэндом побывали во многих прекрасных городах России и СНГ с полноценными аншлагами. Это дорогого стоит».

Елена Шевцова, ресторатор и концепт-шеф Peshi:

«Гастрономия увлекала меня с самого детства, и я даже загадала желание "попасть в гид Michelin". В 2022-м, спустя 11 лет после открытия ресторана Peshi, моя мечта сбылась.

Все, что произошло за последние 12 месяцев, в очередной раз показало мне: успех проекта зависит не только от лидера, но и от каждого участника и взаимодействия между ними. Каждый год нам приносит новые сюрпризы, и мы уже привыкли к тому, что нужно быть готовыми к испытаниям. Сильно жаловаться на 2022 год не могу. Он был легче, чем год пандемии. Но, конечно, подкосил морально как гостей, так и сотрудников. Для поднятия настроения своего и гостей мы сами организовывали тематические мероприятия, такие как "День борьбы с депрессией".

В любой кризисной ситуации можно найти свои плюсы. Вспомним 2014 год: после введения санкций в России появилось собственное производство продукции. Так и в этом году: многие продукты, которые ранее, не доходя до внутреннего рынка, сразу шли на международный, сейчас начинают распространяться внутри нашей страны. И, конечно же, данная ситуация является отличным стимулом для развития внутреннего производства, наращивания технологического уровня и ассортимента продуктов. Например, появилась уникальная технология "Акустическая заморозка", созданная русским конструктором Дмитрием Балаболиным. Она позволяет сохранять вкусовые, химические и визуальные свойства продукта после дефростации такими же, как до заморозки. Данная технология поможет обеспечить внутренний рынок России свежайшей рыбой, морепродуктами, мясом и многим другим. Ожидания от 2023 года: как я сказала выше, все больше будут развиваться новые технологии и сервисы от локальных ученых, организаций и производств. И меня лично очень радует и вдохновляет мысль о том, что я часть нового витка в истории нашей страны».

Беседовала Ирина Кириенко