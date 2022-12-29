«Сбермаркет»: 90% россиян потратят на новогодний стол меньше 10 тыс. рублей

Уложиться в сумму в 10 тыс. руб. для закупки продуктов к Новому году рассчитывают 90% жителей России, 10% готовы потратить свыше 15 тыс. руб., показали результаты опроса сервиса «Сбермаркет» и агентства «Русопрос». Старшее поколение россиян предпочитает ставить на новогодний стол мясо, икру и холодец, младшее — салат «Цезарь».

97% респондентов (всего в опросе приняли участие 1 тыс. человек из 15 городов России) планируют приготовить блюда для новогоднего стола самостоятельно. Большинство опрошенных к Новому году закупят мясо, сыр, овощи, фрукты и колбасы, 60% также поставят на стол кондитерские изделия.

«По данным опроса, мужчины предпочитают видеть на праздничном столе мясо и винегрет, а женщины — бутерброды с икрой»,— говорится в пресс-релизе «Сбермаркета» (есть у «Ъ»).

Встретить Новый год без алкогольных напитков планируют лишь 11% мужчин-респондентов и 14% женщин. Более 60% опрошенных мужчин поставят на новогодний стол крепкие напитки.

16 декабря Росстат сообщил, что продукты для приготовления оливье в стране за год подорожали на 8,5%. Аналогично выросли в цене ингредиенты для другого традиционного новогоднего блюда — сельди под шубой (+5,5%).

Андрей Сапожников