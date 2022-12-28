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обновлено 13:06

Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 28 декабря

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления

12:58. Липецкие участники спецоперации из Добринского района Владислав Ненахов и Дмитрий Антропов получили награды за проявленные в ходе СВО «мужество, отвагу и самоотверженность», рассказал губернатор Игорь Артамонов. Владислав Ненахов награжден медалью «За боевые отличия». По словам главы региона, он «освобождал города от националистических батальонов», а во время одного из боев «не растерялся и вывел свою боевую машину в безопасную зону из-под обстрела» и спас экипаж и технику. Сержант Дмитрий Антропов награжден орденом Мужества и медалью Суворова. Игорь Артамонов рассказал, что боец выносил из-под огня раненых товарищей: «Когда наши ребята оборудовали переправу, ВСУ начали обстреливать их из минометов. Дмитрий, рискуя собственной жизнью, несколько раз возвращался за ранеными, вынося их в безопасное место. А после этого вернулся и продолжил наводить паромную переправу».

12:43. 108 студентов войдут в первый набор военного учебного центра при Орловском госуниверситете. Об этом сообщила пресс-служба облправительства. Распоряжение правительства РФ о создании 16 таких центров в вузах России, в том числе в Орловском госуниверситете и Липецком государственном техническом университете. По данным орловских властей, отбор среди студентов второго курса бакалавриата и специалитета начнется в марте 2023 года и продолжится до июля. Кандидатов ждут медкомиссия, психологическое освидетельствование и физические испытания — подтягивания, бег на 100 м и на 3 км. Также студентов будут оценивать по успеваемости: комиссия рассчитает средний балл по результатам учебы за два года. Занятия в военном учебном центре начнутся в сентябре 2023 года.

11:19. Мэрия Белгорода напомнила правила поведения при обстреле. Власти рассказали, что если вы оказались при обстреле на улице, то надо сразу лечь на землю, отползти к укрытию или прижаться к выступу — бордюру, забору или любой бетонной конструкции. При обстреле в доме надо по возможности спуститься в подвал или на первый этаж, а также держаться подальше от окон и дверей, не оставаться на лестничной клетке и не пользоваться лифтом. Если нет времени спуститься, то необходимо прижаться к самой удаленной стене от стороны, с которой стреляют и прятаться за несущими стенами. В мэрии отметили, что самая безопасность комната в доме — ванная. В нее надо взять мобильный телефон и документы. Также власти советуют заранее наклеить на окна скотч крест-накрест, чтобы защититься от осколков стекла, а при обстреле постараться забаррикадировать окна мебелью. Если обстрел застал в транспорте, то его надо покинуть и отползти в укрытие. Как рассказали в мэрии, хорошим укрытием может стать погреб. В нем «обязательно должны быть инструменты (лопата, кирка, топор), запас воды, продуктов и мобильный телефон». Власти советуют постараться не паниковать и успокоить тех, кто находится рядом. «Спокойствие, концентрация и знания принципов поведения во время обстрела поможет вам сохранить жизнь», — резюмировали в мэрии.

10:28. В гостинице «Октябрьская» провели новогоднюю программу для 66 детей из республик Донбасса и Украины, проживающих в пункте временного размещения. Об этом сообщила мэрия Курска. «В впервые будете встречать Новый год здесь. Это наша общая земля, наша Россия. Пусть у вас в новом году будет только чистое, мирное, красивое голубое небо!» — пожелал и.о. главы администрации Центрального округа. Каждому ребенку вручили «сладкий подарок и мандарины».

7:03. Более 120 детей из семей мобилизованных белгородцев находятся в городе Москве. Губернатор Вячеслав Гладков поблагодарил мэра Москвы Сергея Собянина за помощь детям. «Сейчас они гуляют по Москве, посещают музеи, я надеюсь, смогут посетить Большой театр и, конечно, набраться положительных эмоций, вернуться в семью к новогоднему столу, поделиться этими эмоциями со своими родными. Надеемся, что и в новом году такие проекты нам удастся реализовать, потому что потребность в них достаточно большая», — рассказал глава региона.

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