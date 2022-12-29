Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Лавров считает украинские власти недоговороспособными

Глава МИД России Сергей Лавров считает, что большинство современных украинских политиков недоговороспособны. По мнению министра, сейчас в Киеве нет «вменяемых политических фигур».

Сергей Лавров

Сергей Лавров

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Сергей Лавров

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Нынешняя обойма украинских политиков всем хорошо известна своей недоговороспособностью. Большинство из них — откровенные русофобы»,— рассказал дипломат в интервью «РИА Новости».

Сергей Лавров добавил, что, по его сведениям, на Украине распространена практика «бессудных расправ с несогласными», из-за чего в стране не осталось «адекватных политиков». «Может ли некая вменяемая политическая фигура появиться в Киеве позже? Поживем — увидим»,— заключил глава внешнеполитического ведомства.

В том же интервью Сергей Лавров заявил, что российские власти отказываются вести диалог с украинской стороной на предлагаемых ею условиях. 30 сентября президент Украины Владимир Зеленский объявил об отказе страны вести переговоры с Россией, пока ее президентом является Владимир Путин.

Андрей Сапожников

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...