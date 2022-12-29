Лавров считает украинские власти недоговороспособными

Глава МИД России Сергей Лавров считает, что большинство современных украинских политиков недоговороспособны. По мнению министра, сейчас в Киеве нет «вменяемых политических фигур».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Сергей Лавров

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Нынешняя обойма украинских политиков всем хорошо известна своей недоговороспособностью. Большинство из них — откровенные русофобы»,— рассказал дипломат в интервью «РИА Новости».

Сергей Лавров добавил, что, по его сведениям, на Украине распространена практика «бессудных расправ с несогласными», из-за чего в стране не осталось «адекватных политиков». «Может ли некая вменяемая политическая фигура появиться в Киеве позже? Поживем — увидим»,— заключил глава внешнеполитического ведомства.

В том же интервью Сергей Лавров заявил, что российские власти отказываются вести диалог с украинской стороной на предлагаемых ею условиях. 30 сентября президент Украины Владимир Зеленский объявил об отказе страны вести переговоры с Россией, пока ее президентом является Владимир Путин.

Андрей Сапожников