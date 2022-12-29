Госдепартамент США одобрил продажу Тайваню систем минирования на $180 млн

Бюро военно-политических связей Госдепартамента США сообщило об одобрении продажи Тайваню систем дистанционного минирования M136 Volcano на $180 млн. Главными подрядчиками потенциальной сделки станут американские компании Northrop Grumman и Oshkosh Corporation.

«Государственный департамент санкционирует предложенную представительством США в Тайване сделку по продаже противотанковых систем Volcano на сумму до $180 млн»,— говорится в Twitter профильного бюро.

Как считают представители Госдепартамента, поставка Volcano повысит способность вооруженных сил Тайваня противостоять «текущим и будущим угрозам» и «ассиметричной войне».

26 декабря Минобороны Тайваня сообщило о крупнейшем нарушении своей зоны противовоздушной обороны военными самолетами Китая за всю историю наблюдений. По информации ведомства, так называемую срединную линию Тайваньского пролива пересекли 47 летательных аппаратов.

Об актуальной ситуации между Тайванем и Китаем — в материале «Ъ» «Китайская армия сближается с Тайванем».

Андрей Сапожников