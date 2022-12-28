В Одессе начался демонтаж памятника Екатерине II

Коммунальщики приступили к демонтажу памятника Екатерине II в Одессе и разбирают недавно возведенный вокруг него саркофаг. Движение транспорта на площади перекрыто. Об этом сообщает местное издание «Думская».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виды памятника Екатерине II в Одессе

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Виды памятника Екатерине II в Одессе

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

О начавшемся демонтаже также сообщил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко.

Подготовительные работы по демонтажу монумента начались 6 ноября.

Памятник Екатерине II и ее сподвижникам Григорию Потемкину, Платону Зубову, Иосифу де Рибасу и Францу де Волану был установлен в Одессе в 1900 году.

В августе мэр Одессы Геннадий Труханов в интервью итальянской газете Corriere della Sera высказался против сноса памятника императрице. Позже президент Украины Владимир Зеленский поручил проверить мэра Одессы на пророссийские взгляды.

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Дарья Эрозбек