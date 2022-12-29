Школы просят не обновляться

Минпросвещения направило письмо в подведомственные региональные образовательные учреждения о росте опасности кибератак. Регулятор предлагает отказаться от обновлений зарубежного софта, а также блокировать зарубежный трафик и исключить скачивания файлов с иностранных ресурсов. Внимание регуляторов к образовательному сегменту усилилось после инцидента со взломом сервиса «Московской электронной школы», считают эксперты. Но предложенные меры, по их мнению, будут не слишком эффективными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с письмом Минпросвещения от 19 декабря в адрес региональных органов исполнительной власти, курирующих сферу образования. Министерство отмечает, что растет риск хакерских атак путем внедрения в российские системы вредоносного кода через обновление зарубежного софта.

В связи с этим предлагается не обновлять ПО, на котором работают региональные структуры, и провести аудит кибербезопасности, а также отключить неиспользуемые службы и веб-сервисы, убрать зарубежные встроенные приложения и счетчики посещаемости с сайтов (ReCAPTCHA, YouTube, Google Analytics и др.), встроенные видео- и аудиофайлы, загружаемые со сторонних сайтов, «заменив их гиперссылкой на такие ресурсы». Минпросвещения также просит блокировать трафик из «теневого интернета», Tor-браузера, а также «поступающий с IP-адресов, страной происхождения которых являются США» и другие недружественные страны.

В письме говорится, что анализ угроз безопасности Федеральной службой по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) показал, что хакерские группировки, включая Anonymous, призывают администраторов государственных информсистем раскрыть данные об особенностях их работы, чтобы злоумышленники смогли получить доступ. В министерстве не ответили “Ъ”.

В конце сентября хакеры атаковали IT-инфраструктуру столичной мэрии, из-за чего несколько дней нестабильно работал сервис «Московская электронная школа» (см. “Ъ” от 21 сентября). Позже в сеть попали данные из системы, 17 млн строк с ФИО, номерами телефонов, СНИЛС и датами рождения пользователей МЭШ (см. “Ъ” от 13 декабря). Собеседник “Ъ” в правительстве отмечал, что одним из последствий утечки могут стать «точечные атаки на детей российских госслужащих и бизнесменов».

В первую очередь обращение Минпросвещения было разослано регионам не для усиления защиты сетей, а для выполнения рекомендаций ФСТЭК, считает гендиректор «Ордерком» Дмитрий Галушко: «После громкого инцидента с утечкой МЭШ надзорные органы обратили внимание на защищенность IT-систем в области начального и среднего образования». Но заметного действия на саму кибербезопасность в регионах обращение ведомства не окажет, уверен он.

В целом хакерская активность в России усилилась после начала военных действий на Украине. Еще весной правительство поручило госсайтам и сервисам перейти на использование DNS-серверов (domain name system — система доменных имен, обеспечивает связь адреса сайта с его IP) в РФ, удалить загрузки с иностранных сайтов (баннеры, счетчики и т. д.) (см. “Ъ” от 6 марта). Но даже спустя полгода после предписания убрать коды, загружаемые из-за рубежа, госсайты продолжали ими пользоваться (см. “Ъ” от 28 октября).

Самый полезный совет из перечня Минпросвещения — аудит кибербезопасности, считает руководитель направления защиты DDoS-Guard Денис Сивцов. В документе упоминаются зарубежные хакерские группировки и предлагается блокировать трафик из США и Европы, но это не решение проблемы, поясняет эксперт: во-первых, хакеры есть и в России, во-вторых, ничто не мешает злоумышленникам из любых стран организовать атаку с российских IP-адресов. Между тем, уточняет он, ограничение доступа по геопризнаку может привести к потере легитимного трафика, если посетители сайта используют VPN или находятся за рубежом.

С этим согласны эксперты «Информзащиты»: ничто не мешает злоумышленникам арендовать российский IP-адрес, а для реальных пользователей это может стать проблемой. «Странно, что вопрос блокировки ставится перед образовательными учреждениями, а не перед провайдерами»,— добавляет партнер Адвокатского бюро ЕМПП Мерген Дораев. Учебные заведения, полагает он, могут закупить новый софт взамен ПО, признанного небезопасным, но «с учетом существующей системы бюджетирования и тендерных процедур это займет очень много времени».

Татьяна Исакова, Тимофей Корнев, Никита Королев