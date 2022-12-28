Спад ВВП России за январь—ноябрь составил 2,1% в годовом выражении

Минэкономики оценило падение ВВП России за 11 месяцев 2022 года. В годовом выражении оно составило 2,1%. По данным ведомства, спад ВВП РФ в ноябре замедлился до 4% в годовом выражении после 4,5% в октябре.

«В ноябре, по оценке Минэкономразвития России, ВВП в годовом выражении замедлил снижение до -4,0% год к году (г/г) после -4,5%1 г/г в октябре (за 11 месяцев 2022 года снижение составило -2,1% г/г). К октябрю экономика выросла с исключением сезонности на +0,2% м/м SA, как и месяцем ранее»,— говорится в обзоре «О текущей ситуации в российской экономике» за ноябрь.

Индекс потребительских цен в ноябре составил 0,4 месяц к месяцу (м/м), в пересчете на годовые темпы роста составили 4,5%. В целом по промышленности снижение цен производителей в помесячном выражении замедлилось до 0,4% м/м после 2,5% м/м в октябре. В годовом выражении снижение цен составило 1,9% г/г после роста на 0,8% г/г в октябре, сообщает Минэкономики.

Тем временем замминистра экономического развития Полина Крючкова сообщила, что министерство ожидает в 2023 году сохранение тренда на восстановление экономики, в том числе за счет продолжающейся структурной перестройки. Заявление госпожи Крючковой приводит пресс-служба министерства.

«Видим постепенное восстановление экономической активности. В годовом выражении спад в ноябре сократился, а с исключением сезонного фактора три месяц подряд наблюдаем рост экономики»,— заявила замминистра (цитата по ТАСС).

19 декабря глава Минэкономики Максим Решетников оценил падение российского ВВП с января по октябрь в 1,9%. Согласно прошлому прогнозу ведомства, ВВП должен был снизиться на 2,1%.

Мария Федотова