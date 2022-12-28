Футболист Пиняев перешел в «Локомотив» из «Крыльев Советов»

Сергей Пиняев, признанный лучшим молодым футболистом Российской премьер-лиги (РПЛ) 2022 года, стал игроком московского «Локомотива». С 2021 года 18-летний полузащитник представлял самарские «Крылья Советов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Пиняев

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Сергей Пиняев

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Футболист продолжит свою карьеру в столичном "Локомотиве"… ПФК "Крылья Советов" благодарит Сергея за время, проведенное в клубе, а также желает ему дальнейших успехов в карьере»,— говорится в пресс-релизе на сайте «Крыльев».

Из самарского клуба в «Локомотив» также перейдет 23-летний нападающий Максим Глушенков. Футболисты заключили контракты с клубом на четыре года.

О трансферах игроков — в материале «Ъ FM»

Андрей Сапожников