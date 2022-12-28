В Запорожской области не будут ограничивать сроки обмена гривны

Жители Запорожской области смогут обменять украинскую гривну без ограничений по срокам. Накануне местные власти сообщили, что сделать это можно будет только до 1 апреля 2023 года.

«По согласованию с Банком России мы не будем ограничивать по срокам обмен гривны для физлиц. Сумма обмена, как и говорилось ранее, также не ограничивается»,— заявили в правительстве области (цитата по ТАСС).

С 1 января в регионе прекратится оборот украинской валюты. Ее обмен на рубли можно произвести в отделениях банков ПСБ и МРБ. Запорожская область по результату референдума, проведенного в конце сентября, вошла в состав РФ, однако российскими войсками контролируется не вся территория региона.

Андрей Сапожников