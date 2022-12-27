Жители Запорожской области смогут обменять гривны на рубли до 1 апреля

Жители Запорожской области смогут обменять украинские гривны на рубли в банках региона в течение трех месяцев, до 1 апреля 2023 года. Об этом сообщил председатель правительства региона Антон Кольцов. После 1 января оборот украинской валюты в Запорожье прекращается.

«Физлица смогут обменять гривну в любом отделении банка ПСБ и МРБ до 1 апреля 2023 года, пока без ограничения суммы»,— сказал господин Кольцов (цитата по ТАСС).

По его словам, некоторые ограничения касаются только юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Они должны будут составить специальные акты с указанием сумм выручки в гривнах, которые останутся у них на момент 00:00 31 декабря 2022 года, а затем предоставить акты в местные банки до 20 января 2023 года.

«После 20 января эти акты приниматься уже не будут… Затем у них будет возможность поменять заактированную сумму на рубли»,— пояснил Антон Кольцов.

Согласно распоряжению правительства Запорожской области, с 1 января 2023 года все цены в регионе будут представлены только в рублях. Сейчас курс гривны в Запорожской области составляет 1,25 руб.

С 1 января использовать гривну также перестанут в Херсонской области. Новые регионы вошли в состав России 30 сентября.

Дарья Эрозбек