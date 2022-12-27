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Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 27 декабря

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления

9:48. На новогодних праздниках курский губернатор Роман Старовойт возьмет отпуск, чтобы отправиться «в войска» и передать гуманитарные грузы, сообщил он в ходе еженедельного совещания.

9:47. Курские власти практически ежедневно отправляют помощь военнослужащим из региона, рассказал губернатор Роман Старовойт. «Сегодня в Мариуполь, завтра — в батальон “Сейм”»,— отметил он, сообщив, что перед Новым годом помимо привычного оборудования и снаряжения увеличилось количество отправленных кондитерских изделий.

9:44. Курский губернатор Роман Старовойт призвал чиновников «сдержанно» отмечать новогодние праздники и напомнил о запрете продажи фейерверков.

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину. 26 декабря

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