Орешкин перечислил факторы, которые могут ускорить экономику в начале 2023 года

Есть предпосылки для того, что в начале 2023 года экономическая динамика в России может серьезно ускориться, считает помощник президента РФ Максим Орешкин. Он утверждает, что это связано с нереализованным потенциалом денежной массы.

«У нас к настоящему моменту, с начала года денежная масса выросла примерно где-то на 13 трлн руб. — на 20%. Но основной рост пришелся на счета предприятий. С начала года прирост рублевых остатков на счетах российских предприятий — 8 трлн руб.»,— рассказал он в интервью РБК.

Как уточнил господин Орешкин, этот объем средств «шаг за шагом начнет приходить в экономику» — в том числе через рост зарплат, и инвестиции. «Это даст хороший импульс в начале следующего года»,— убежден он.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов говорил, что динамика ВВП России в 2023 будет «около нуля», до минус 1%. Минэкономики прогнозировало сокращение ВВП в 2023-м на 0,7%. По данным Росстата, в третьем квартале ВВП сократился на 3,7% в годовом выражении против падения на 4,1% во втором и роста на 3,5% в первом квартале.

Подробнее о мониторинге ВВП — в материале «Ъ» «Экономика "оттолкнулась от дна"».

Лаура Кеффер