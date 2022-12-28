Мантуров сообщил о планах поставить два самолета SSJ-New в 2023 году

В 2023 году планируется поставить заказчику два импортозамещенных лайнера SSJ-New, сообщил вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров. Он заявил, что запуск полноценной серии намечен на 2024 год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Савостьянов / фотохост-агентство ТАСС Фото: Сергей Савостьянов / фотохост-агентство ТАСС

«Производственным планом 2023 года предусмотрена поставка двух готовых самолетов SSJ-New, однако сначала нам нужно пройти испытания и сертификацию»,— рассказал господин Мантуров в интервью ТАСС.

По словам вице-премьера, у российских авиакомпаний сейчас 150 самолетов SSJ-100. Он уточнил, что промышленники освоили ремонт 35 иностранных компонентов для SSJ-100 в этом году. «Также налажены поставки материалов и изделий общего применения — авиамасел, спецжидкостей, смазок, крепежа и так далее»,— добавил он.

Как ранее узнал «Ъ», «Азимут» в этом году впервые в истории российской авиации получит самолет SSJ c двигателями «второй категории». Агрегаты взяли из так называемого подменного пула: резерва для всех эксплуатантов «Суперджета». Передача самолета должна была состояться раньше, но в Росавиации долго выясняли, как оформить документацию.

Подробности — в материале «Ъ» «А вместо сердца подменный мотор».

Лаура Кеффер