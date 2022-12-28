Эксперты оценили антикризисный потенциал регионов

Во вторник на круглом столе, посвященном презентации доклада об антикризисных стратегиях российских губернаторов (см. “Ъ” от 27 декабря), коммуникационное агентство «Минченко Консалтинг» представило концепцию индекса «антикризисного потенциала» субъектов федерации, который ранжирует их исходя из «запаса прочности». По словам главы агентства Евгения Минченко, это «тестовый продукт», который основан на других рейтингах «Минченко Консалтинга», таких как, например, «Госсовет 2.0», в рамках которого эксперты оценивают политическую устойчивость губернаторов и вероятность их отставки, а также модель «Политбюро 2.0», с помощью которой анализируется расклад сил в ближайшем окружении Владимира Путина.

Согласно результатам пробного рейтинга, наибольший потенциал демонстрируют Москва и Татарстан. Их руководители Сергей Собянин и Рустам Минниханов, в частности, получили по 10 баллов по степени близости к «Политбюро 2.0» и по 5 баллов — за наличие крупных инфраструктурных проектов. Итоговый индекс их «антикризисного потенциала» составил 10 единиц. Следом расположились Тульская (9,2), Калининградская (8,7) и Московская (8,6) области, Санкт-Петербург (8,4), Ростовская (8,3) и Ленинградская (7,4) области, Красноярский край (7) и Кузбасс (6,9).

Большинство регионов получили от «Минченко Консалтинга» индекс в диапазоне от 3 до 6, медианное значение составило 4,4. При этом сразу у шести субъектов индекс оказался ниже 2 единиц — это Смоленская область, Еврейская автономная область, Алтайский край, Хакасия, Ингушетия и Калмыкия.

Как отметил презентовавший индекс аналитик Юлиан Баландин, в совокупности на первую десятку рейтинга приходится 30% населения страны, 28,5% избирателей и 42,8% совокупного валового продукта. Это наиболее устойчивые к кризисным шокам субъекты, региональный «становой хребет», аккумулирующий человеческие, электоральные и экономические ресурсы. Следом идут «регионы патронажа», где «степень патронажа губернатора превышает экономический потенциал», что позволяет сохранять высокую устойчивость к шокам, «экономические середняки» (не самый высокий патронаж, но хорошая экономика); «отстающие» (низкий патронаж, высокая конфликтность) и «малоресурсные» (потенциально могут не справиться с кризисом). Наконец, отдельно эксперт выделил регионы Северного Кавказа — как «сложные для оценки их положения и антикризисных возможностей». Отметим, в основном кавказские республики получили индекс ниже 4 единиц, за исключением Чечни, набравшей больше 5 единиц.

Андрей Прах