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Коммерсантъ FM
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Зеленский заявил, что Италия выделила дополнительные €10 млн на поддержку Киева

Во время разговора с премьер-министром Италии Джорджей Мелони президент Украины Владимир Зеленский выразил ей благодарность за поддержку. Он поблагодарил за выделение итальянским правительством дополнительных €10 млн помощи. Госпожа Мелони, в свою очередь, подтвердила «полную поддержку» Украине.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Фото: Leah Millis, Reuters

Владимир Зеленский

Фото: Leah Millis, Reuters

«Джорджа Мелони сообщила, что рассматривается вопрос о предоставлении систем противовоздушной обороны для защиты украинского неба. Обсудили формулу мира»,— сообщил господин Зеленский в своем Telegram-канале по итогам разговора.

«Мелони подтвердила полную поддержку правительства Италии Киеву в политической, военной, экономической и гуманитарной областях, для восстановления энергетической инфраструктуры и будущего восстановления Украины»,— сообщил офис премьера (цитата по Reuters).

Еще до официального вступления в должность лидер победившей на выборах партии «Братья Италии» Джорджа Мелони заявила Владимиру Зеленскому, что продолжит оказывать Киеву поддержку.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Первый Рим за Киев».

Мария Федотова

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