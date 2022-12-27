Железнодорожнику подогнали Mercedes

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника Красноярской железной дороги (КрасЖД) Андрея Власова, курировавшего в ведомстве вопросы строительства. Высокопоставленного железнодорожника следствие обвиняет в получении в 2020 году взятки автомобилем Mercedes-Benz Gelandewagen стоимостью 16 млн руб. за лоббирование интересов подрядной организации при строительстве объектов КрасЖД. Вину в коррупционном преступлении Андрей Власов отрицает, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Фигурантом уголовного дела стал бывший заместитель начальника КрасЖД по строительству, которому инкриминируется получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ, наказание — от 8 до 15 лет лишения свободы), рассказали в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР. В ведомстве не назвали фамилию обвиняемого, по сведениям «Ъ-Сибирь», речь идет об Андрее Власове.

Основанием для возбуждения дела послужили материалы Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, управления ФСБ России по Красноярскому краю и управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу. По данным следствия, в 2020 году заместитель начальника КрасЖД проверял готовность строительства второго железнодорожного пути на перегоне Лукашевич—Кой.

Обвиняемый, говорится в материалах следствия, якобы потребовал от представителя компании-подрядчика Mercedes-Benz Gelandewagen, обещая свое покровительство и поддержку.

«Установлено, что в 2020–2021 годах замначальника КрасЖД, курирующий строительную деятельность подразделений ООО РЖД и его дочерних предприятий, в интересах подрядной организации обеспечил силами подчиненных подразделений выполнение строительно-монтажных работ по ряду линейных объектов КрасЖД. Также были созданы условия, необходимые для беспрепятственной приемки объектов»,— сказали в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. В надзорном ведомстве добавили, что стоимость автомобиля премиум-класса составила свыше 16 млн руб. Ход следствия прокуратура поставила на контроль.

Следователи задержали бывшего замначальника КрасЖД на 48 часов и предъявили обвинение в получении взятки, с которым он не согласился.

Правоохранители должны принять решение об избрании задержанному меры пресечения. Связаться с адвокатом обвиняемого не удалось.

В 2018 году, как писал «Ъ», суд рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего начальника Красноярской дирекции по капитальному строительству РЖД Альберта Ионши, который обвинялся в злоупотреблении должностными полномочиями. По материалам дела, топ-менеджер приказывал подчиненным составлять поддельные акты проделанных работ по строительству железнодорожной ветки Междуреченск—Тайшет. В итоге, указывается в приговоре, ОАО «РЖДстрой» оплатило неисполненные субподрядные работы на сумму почти 704 млн руб. Суд назначил обвиняемому полтора года колонии-поселения.

Константин Воронов, Новосибирск