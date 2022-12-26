Переживший покушение глава района в Воронежской области уходит в отставку

Глава администрации Рамонского района Воронежской области Николай Фролов планирует покинуть пост перейти на должность «в исполнительных органах власти региона», сообщили в пресс-службе облправительства по итогам встречи господина Фролова с губернатором Александром Гусевым.

«Губернатор принял доклад о социально-экономическом развитии района и предложил занять должность в исполнительных органах власти. Фролов поблагодарил губернатора за оказанное доверие»,— сообщили в пресс-службе.

Господин Фролов руководил районом с начала 2018 года. Наибольшую известность он получил известность в Воронежской области в конце 2019 года, когда на него было совершено резонансное покушение на убийство. Под служебную иномарку главы района заложили бомбу. Она сработала, когда чиновник открыл дверь. В результате взрыва он получил серьезное ранение обеих ног, однако остался жив и уже спустя два месяца вернулся на работу. О результатах расследования полиция не сообщала.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье»

Сергей Калашников

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