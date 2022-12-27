Украинские миллиардеры потеряли почти половину совокупного состояния за время военного конфликта

После ввода российских войск на Украину совокупное состояние украинских бизнесменов сократилось более чем на $20 млрд, до $22,5 млрд, следует из рейтинга Forbes Ukraine. Наибольшее сокращение зафиксировано в объеме средств предпринимателя Рината Ахметова («Метинвест» и ДТЭК). Его состояние за десять месяцев операции уменьшилось с $13,7 млрд до $4,4 млрд. Тем не менее господин Ахметов продолжает возглавлять рейтинг богатейших граждан Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ринат Ахметов

Фото: System Capital Management Ринат Ахметов

Фото: System Capital Management

Также почти на 40% уменьшилось состояние специалистов IT-сферы Максима Литвина и Алексея Шевченко, с $4 млрд до $2,3 млрд, они занимают вторую и третью строчки рейтинга соответственно.

В 3,5 раза сократилось состояние бизнес-партнера господина Ахметова Вадима Новинского (с $3,5 млрд до $1 млрд). Бывший президент Украины Петр Порошенко по результатам 2022 года перестал быть миллиардером. Его состояние уменьшилось с $1,6 млрд до $730 млн.

Как отмечает издание, в рейтинг могли войти также Игорь Коломойский, Вячеслав Богуслаев (президент «Мотор Сич») и Виктор Медведчук. Однако анализировать их состояние эксперты не стали, поскольку господина Коломойского лишили украинского гражданства, а господ Богуслаева и Медведчука обвиняют в госизмене.

О последствиях военного конфликта на Украине — в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева