С 1 января в Херсонской области прекратят использовать гривну

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что с 1 января 2023 года в регионе выведут из оборота украинскую гривну. Все расчеты в магазинах области и оплата услуг, в том числе ЖКХ, а также другие платежи и сборы будут принимать только в рублях.

Украинскую валюту с нового года можно обменять в отделениях банков. Обмен можно будет произвести в отделениях Промсвязьбанка, ЦМРБанка и МРБ-Банка по их курсу, уточняется в сообщении господина Сальдо в Telegram. Он заявил, что «рубль является одной из самых стабильных валют в мире», и призвал жителей обменять гривну.

С 23 мая в Херсонской области ввели бивалютную зону, и рубль используют вместе с гривной. Курс был установлен в размере 1,2 руб. за гривну. В июле пророссийские власти области начали выводить гривну из оборота. 30 сентября Владимир Путин подписал указ о включении Запорожской и Херсонской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик в состав России.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер