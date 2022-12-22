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Коммерсантъ FM
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Состояние борющегося с раком Пеле ухудшается

В клинике имени Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу, куда в конце ноября был госпитализирован 82-летний бразильский футболист Пеле, сообщили об ухудшении состояния его здоровья. Дочь спортсмена Келли Насименто рассказала, что он проведет Рождество в больнице.

«Наше Рождество дома было прервано… Мы с врачами решили, что по разным причинам для нас будет лучше остаться здесь со всей заботой, которую дает нам эта новая семья Эйнштейна»,— написала госпожа Насименто в своем Instagram (принадлежит запрещенной в России и экстремисткой Meta).

«У госпитализированного 29 ноября для корректировки курса химиотерапии от рака прямой кишки и лечения респираторной инфекции Эдсона Арантиса ду Насименту (настоящее имя Пеле.— "Ъ") наблюдается отрицательная динамика онкологического заболевания, в связи с чем ему требуется более интенсивный уход из-за почечной и сердечной дисфункции»,— говорится в сообщении клиники.

Трехкратный чемпион мира по футболу с конца 2021 года борется с онкологическим заболеванием. В сентябре 2021 года он перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке, после чего ему был назначен курс химиотерапии. Позднее состояние футболиста ухудшилось, в 3 декабря этого года у него диагностировали респираторную инфекцию.

Андрей Сапожников

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