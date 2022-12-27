В ЦБ допустили повышение ключевой ставки для стабилизации инфляции

Замепредседателя Банка России Алексей Заботкин заявил, что регулятор будет повышать ключевую ставку, если это потребуется для стабилизации инфляции на уровне 4% к 2024 году. Он сообщил, что Центробанк пока не планирует дальнейшего смягчения валютных ограничений. По словам господина Заботкина, российская экономика к 2024 году стабилизируется «на новой траектории устойчивого роста» и сможет вернуться на уровни прошлого года в 2025 году.

«Есть понимание, что, если это потребуется для того, чтобы стабилизировать инфляцию на цели 4% к 2024 году, то мы это предпримем. Для того, чтобы возникла такая необходимость, требуется значимая реализация тех проинфляционных рисков, о которых совет директоров говорил по итогам декабрьского заседания»,— сказал господин Заботкин в интервью РБК.

Он отметил наличие в России повышенных инфляционных ожиданий и дефицита трудовых ресурсов в отдельных отраслях. Зампред ЦБ напомнил о сохраняющихся логистических ограничениях и ограничениях на импорт.

«Есть несколько более высокая траектория бюджетного дефицита. И, помимо этого, нельзя сбрасывать со счетов то, что внешние условия, внешнеэкономическая конъюнктура за последние недели стала несколько менее благоприятной»,— сказал Алексей Заботкин.

По его словам, в совокупности это создает «большой букет» проинфляционных факторов.

«Но необходимость повышения ставки будет обусловливаться тем, в какой комбинации, в каком объеме они в итоге будут реализовываться в 2023 году. Если они не реализуются, тогда, вполне возможно, что повышения ставки не понадобится»,— заявил замглавы Банка России.

Последний раз Центробанк РФ снижал ключевую ставку 16 сентября — до 7,5%. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина 16 декабря заявила, что в ближайшие месяцы годовая инфляция может замедлиться. Весной показатель может опуститься ниже 4%, считает глава ЦБ. По оценке регулятора, к 12 декабря инфляция в России выросла до 12,7% в годовом выражении. Согласно прогнозам, в 2023 году годовая инфляция достигнет уровня 5–7%.