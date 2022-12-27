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Коммерсантъ FM
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«Песочница» для диагнозов

Дата-посредникам предложено обеспечить безопасный доступ к медицинским данным

Эксперты АНО «Цифровая экономика» предложили ввести институт дата-посредников для нахождения баланса между защитой персональных данных и предоставлением ученым и разработчикам систем искусственного интеллекта доступа к медицинской информации (о диагнозах, клинических исследованиях, обращениях в медучреждения и пр.). Сейчас большая часть медицинских данных относится к категории персональных и не может обрабатываться без согласия субъекта даже в обезличенном виде. Применение режима «регуляторной песочницы» в этой сфере, по мнению экспертов АНО, откроет разработчикам доступ к наборам данных в защищенном контуре и при этом обезопасит пациентов.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Создание в здравоохранении решений на основе технологии искусственного интеллекта потребует урегулирования множества правовых вопросов, связанных с доступом к медицинским данным и порядком их обработки, фиксируют эксперты АНО «Цифровая экономика» в докладе на эту тему. Сейчас такие сведения относятся к категории особо чувствительных данных и не могут обрабатываться даже в обезличенном виде. Для решения проблемы эксперты предлагают использовать экспериментальный правовой режим (ЭПР, «регуляторная песочница»). Он позволит внедрить безопасный и при этом свободный обмен медицинскими данными для исследовательских целей через институт дата-посредничества. Основные функции дата-посредников — сбор, обработка и обезличивание данных, а также обмен ими. Разработчики в таком случае получат доступ к наборам данных в защищенном контуре, а интересы пациентов будут защищены.

«Между двумя крайностями — "данные должны быть доступны всем" и "данные не должны быть доступны никому" — лежат компромиссные варианты порядка обращения обезличенных данных через дата-посредников»,— отмечается в докладе. Сейчас исследователи и разработчики не могут получать медданные из единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) для формирования аналитики и развития систем, основанных на ИИ. Эксперты АНО говорят о необходимости снять запрет для оператора персональных данных (ПД) использовать собранные данные для иных целей при наличии согласия субъекта ПД. Мешает развитию и необходимость получения письменного согласия на обработку персональных данных пациентов (информация о состоянии здоровья, результаты клинических исследований, диагнозы и пр.) — даже обезличенных.

Отметим, что Минэкономики уже разработало проект поправок к постановлению правительства от 2020 года об инновациях, в отношении которых может устанавливаться режим ЭПР. Ведомство предложило охватить им и «обработку данных, в том числе персональных данных, и деятельность, связанную с такой обработкой». Как поясняли “Ъ” в ведомстве, это «позволит бизнесу тестировать решения, в том числе предполагающие коммерческое использование технологий работы с большими данными» (см. “Ъ” от 22 ноября).

Всероссийский союз пациентов основным фактором, препятствующим вводу в обращение программного обеспечения с использованием ИИ, называет избыточные административные барьеры. «Считается, что внедрение таких решений сопряжено с высоким уровнем опасности. Повышенные барьеры для регистрации устанавливаются, даже если программное обеспечение используется для диагностики или лечения заболевания с низким риском для общественного здоровья и формирует справочную информацию, не свидетельствующую о необходимости осуществления немедленных действий»,— отмечает сопредседатель союза Юрий Жулев. По его словам, это замедляет развитие решений на основе ИИ в медицине, в том числе в системах поддержки принятия врачебных решений, при том, что они направлены лишь на предоставление справочной информации специалисту, который самостоятельно принимает решение.

Венера Петрова, Анастасия Мануйлова

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