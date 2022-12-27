Мошенники начали дорожить жизнью

Доля мошеннических действий клиентов в автостраховании снизилась по сравнению с прошлым годом, причем в основном это коснулось сегмента каско. По мнению экспертов, постоянная профилактика таких случаев постепенно снижает их привлекательность для преступников. Однако они переключаются на более доходные виды — страхование имущества и жизни, в которых экспертиза и практика существенно слабее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Общий объем мошеннических действий при страховании снизился по сравнению с прошлым годом. По данным Всероссийского союза страховщиков, за девять месяцев 2022 года страховые компании подали в правоохранительные органы более 6,1 тыс. заявлений на 3 млрд руб. За аналогичный период прошлого года было подано почти 7,2 тыс. заявлений на сумму более 3,7 млрд руб. Вместе с тем структура мошенничеств, по оценке страховщиков, претерпела некоторые изменения. И если доля претензий по полисам ОСАГО осталась на уровне прошлого года — 57% (но в объеме сократилась до 1,7 млрд руб.), то доля каско заметно уменьшилась — на 5 п. п., до 17% (до 0,5 млрд руб.). Выросла доля мошенничеств в сегменте страхования имущества — на 2 п. п., до 20% (0,6 млрд руб.) Страхование жизни сохранилось на уровне 3% (0,1 млрд руб.).

По словам экспертов, к мошенническим схемам автострахования относятся имитация угонов застрахованных транспортных средств, дорожно-транспортных происшествий с последующим обращением за страховой выплатой по ОСАГО или каско, фальсификация результатов технической экспертизы после дорожного происшествия (см. “Ъ” от 9 августа). Средняя сумма по мошенническим случаям в ОСАГО оценивается чуть выше 300 тыс. руб., а в каско — около 1,2 млн руб.

Как отмечает управляющий директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА» Алексей Янин, страховщики уже много лет работают над противодействием мошенникам в автостраховании, что приводит к снижению потенциальной выгоды и повышению сложности мошеннических операций и, соответственно, постепенно снижает их привлекательность для преступников. Кроме того, говорит гендиректор компании «Зетта Страхование» Игорь Фатьянов, в автостраховании компании стремятся к натуральному способу возмещения убытков, отчасти этим обусловлен рост интереса мошенников к личным видам страхования, поскольку они позволяют им напрямую выходить на выплаты наличными.

Поэтому мошенники постепенно переключаются на другие виды страхования — жизни (средний счет около 700 тыс. руб.) и имущества (5 млн руб.). Партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов отмечает, что вопрос цифровизации в области дорожного движения и учета транспорта вынуждает переключаться на менее прозрачные страховые случаи, которые труднее выявлять на текущий момент. Помимо этого, по словам Алексея Янина, в страховании жизни и от несчастных случаев и болезней, особенно в ипотечном страховании, речь может идти и о более крупных денежных суммах. Он отмечает, что при страховании имущества рост мошеннических случаев может быть связан с тем, что в случае убытков в бизнесе, если он приближается к краху, у оказавшихся в трудной ситуации предпринимателей может возникнуть соблазн решить свои проблемы за счет страховки от пожара.

По словам профессора Финансового университета при правительстве РФ Александра Цыганова, число мошеннических действий в страховании жизни может быть гораздо больше, поскольку в этом сегменте очень сложно доказать умышленное причинение увечий страхователя самому себе. Алексей Янин уточняет, что в страховании жизни механизм мошенничества строится либо на получении тех или иных необходимых для страховой выплаты медицинских диагнозов, оформлении фиктивной инвалидности через соответствующие медицинские механизмы, либо вообще через получение поддельных или незаконно выданных свидетельств о смерти застрахованных лиц.

Эксперты считают, что в 2023 году мошенники продолжат смещение фокуса на немоторные виды страхования. Старший директор рейтингов финансовых компаний НРА Татьяна Никитина полагает, что более высокий размер средней выплаты по случаям инвалидности и смерти по сравнению с ОСАГО, а также меньший опыт страховщиков в расследовании мошеннических действий в этом сегменте способствуют росту интереса мошенников к нему. Господин Фатьянов отмечает, что рост противоправных действий в личном страховании также связан с недостаточным обменом информацией с государственными органами.

Юлия Пославская, Полина Трифонова