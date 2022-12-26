Медведев выступил с «футуристическим прогнозом» на 2023 год

Зампред Совета безопасности России и первый заместитель президента в военно-промышленной комиссии РФ Дмитрий Медведев поделился своей «футуристической гипотезой» о том, что может произойти в грядущем году. В частности, он не исключает, что в 2023 году произойдет распад Евросоюза и начнется гражданская война в США. Прогноз он опубликовал в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Медведев

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Дмитрий Медведев

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Многие упражняются в футуристических гипотезах, соревнуясь в предложении самых неожиданных и даже абсурдных. Внесем и мы свою лепту»,— написал господин Медведев.

Среди прогнозов политика на 2023 год:

Повышение цены на нефть до $150 за баррель и цены газа до $5000 за 1 тыс. куб. м., перемещение ключевых фондовых площадок из США и Европы в Азию;

Распад Европейского союза после возврата Великобритании и отмена хождения евро в качестве валюты бывшего ЕС;

Создание «Четвертого рейха» на базе Германии и примкнувших к ней сателлитов, в том числе «Киевской республики», Польши и стран Прибалтики;

Война между Францией и «Четвертым рейхом», раздел Европы;

Гражданская война в США, выделение Калифорнии и Техаса в самостоятельные государства с последующей победой Илона Маска на выборах в президенты США.

Ранее сегодня Дмитрий Медведев был назначен указом Владимира Путина первым заместителем президента в военно-промышленной комиссии РФ. Согласно документу, первый заместитель председателя комиссии может создавать советы и рабочие группы по вопросам деятельности военно-промышленной комиссии.

Эрдни Кагалтынов