В контракте нашлось место для отката

Дорогомиловский суд Москвы отправил до 24 февраля 2023 года под арест заместителя начальника управления цифровой трансформации и обеспечения Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Александра Матюшкина. Он обвиняется в получении 4,45 млн руб. от гендиректора ООО «5.25 Программы» Ивана Ларионова за получение компанией государственных контрактов. Господин Ларионов, обвиняемый в даче взятки и сотрудничающий со следствием, отправлен судом под домашний арест. Свою вину в коррупционном преступлении сотрудник Росавиации не признает, его защита намерена обжаловать избранную фигуранту меру пресечения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд согласился со следствием, что сотрудника Росавиации Александра Матюшкина следует заключить под стражу

Фото: Пресс-служба Дорогомиловского суда Суд согласился со следствием, что сотрудника Росавиации Александра Матюшкина следует заключить под стражу

Фото: Пресс-служба Дорогомиловского суда

Уголовное дело в отношении 43-летнего замначальника управления цифровой трансформации и обеспечения Росавиации Александра Матюшкина, занявшего эту должность 17 ноября этого года, Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР возбудило 24 декабря этого года по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). В тот же день господин Матюшкин был задержан, а дома у него провели обыск, в ходе которого, в частности, были изъяты 4 млн 450 тыс. руб., которые следствие инкриминирует ему в качестве взятки. На следующий день чиновнику Росавиации было предъявлено обвинение.

Основанием для расследования послужили оперативные материалы, предоставленные службой экономической безопасности ФСБ. Как установили чекисты, господин Матюшкин, заняв должность замначальника управления и получив полномочия по заключению госконтрактов для приобретения товаров и услуг для нужд Росавиации, включая сферу информационной безопасности, решил воспользоваться ситуацией с целью личного обогащения.

В частности, говорится в материалах расследования, высокопоставленный сотрудник Росавиации взялся посодействовать руководству ООО «5.25 Программы» (компания более 14 лет занимается деятельностью, связанной с использованием вычислительной техники и информационных технологий) в участии и победе компании в проводимых Росавиацией конкурсах (они проходили в Одинцово Московской области). В ноябре этого года, по данным следствия, господин Матюшкин после предварительных телефонных переговоров с гендиректором ООО Иваном Ларионовым направил последнему готовые варианты технических заданий к госконтрактам своего ведомства по поставке программного обеспечения для защиты информации с тем, чтобы те соответствовали разрабатываемой фирмой конкурсной документации. В результате, по версии следствия, 12 декабря компания господина Ларионова заключила государственный контракт с Росавиацией на поставку технических средств защиты информации на 22,8 млн руб. Сделка была оформлена, а деньги перечислены на счет ООО.

По данным следствия, после подписания сделки господин Ларионов приехал к господину Матюшкину домой в Одинцово, где и передал чиновнику около 4,5 млн руб.

В отношении господина Ларионова было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в особо крупном размере). СКР обратился в суд с ходатайствами об избрании фигурантам меры пресечения. Причем для предпринимателя, который стал сотрудничать со следствием, давая показания, запросили домашний арест. Господина Матюшкина представитель СКР просил заключить под стражу. Мотивы при этом были приведены вполне традиционные: что, оставаясь вне СИЗО, обвиняемый может скрыться, уничтожить улики или каким-либо другим способом помешать расследованию. В итоге суд ходатайства удовлетворил.

По словам адвоката господина Матюшкина Ильи Скляра, его подзащитный, вопреки утверждениям следствия, в силу своих должностных полномочий никак не мог повлиять на исход открытого аукциона, тем более что другой конкурс ООО господина Ларионова проиграло. Господин Матюшкин и его защита намерены обжаловать решение суда первой инстанции об аресте.

«Руководство и сотрудники Росавиации оказывают необходимое содействие при проведении следственных действий,— так прокомментировали в ведомстве ситуацию с господином Матюшкиным.— В рамках следственных мероприятий осуществлена выемка документов. Данное задержание никоим образом не связано с предоставлением субсидий и мер государственной поддержки аэропортам и авиакомпаниям. Также сообщение о проведении обысков у руководителя Росавиации не соответствует действительности».

Юрий Сенаторов, Айгуль Абдуллина