Рогозину провели операцию по извлечению осколка

Руководителю группы военных советников в зоне спецоперации, экс-главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину в больнице Москвы удалили осколок, который он получил при обстреле Донецка. Господин Рогозин идет на поправку, сообщил его помощник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Рогозин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Дмитрий Рогозин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Дмитрию Олеговичу провели сложную операцию по извлечению осколка украинского боеприпаса из района шейного позвонка. Операция прошла успешно, он идет на поправку»,— сказал помощник «РИА Новости».

Вчера, 25 декабря, господин Рогозин сообщил о подготовке операции. По его словам, осколок нельзя было оставить, так как мог случится паралич.

Ранение чиновник получил в ночь на 22 декабря в ресторане Донецка «Шеш-Беш». Размер осколка — 6–8 мм. Из-за обстрела погибли два человека, в том числе помощник Дмитрия Рогозина Михаил Бридасов. Врачи в Донецке и Ростове-на-Дону не решились оперировать экс-главу «Роскосмоса», 24 декабря его доставили в больницу Москвы. Врачи диагностировали у него контузию и проникающее ранение выше правой лопатки.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Дмитрий Рогозин попал под Caesar».

Полина Собакина