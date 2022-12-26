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Коммерсантъ FM
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МЦД-3 запустят в августе 2023 года, МЦД-4 — в сентябре

Третий московский центральный диаметр планируют запустить в августе 2023 года, четвертый — в сентябре. График развития инфраструктуры Центрального транспортного узла в 2023 году подписали мэр Москвы Сергей Собянин и гендиректор ОАО «РЖД» Олег Белозеров.

«Следующий год будет знаковым для всей системы пассажирского железнодорожного сообщения, будут введены два огромных мегапроекта — МЦД-3 и МЦД-4 — общей протяженностью 170 километров, около 60–70 пригородных вокзалов, порядка 30 пересадок на другие виды транспорта. Это существенно улучшит в целом пассажирского транспорта, сделать его комфортнее как для жителей Подмосковья, так и для москвичей»,— сказал господин Собянин (цитата по ТАСС).

Согласно плану, также запустят 14 новых и реконструированных станций на маршрутах диаметров. К открытию МЦД-3 завершат реконструкцию ТПУ «Крюково» (Зеленоград), построят новую станцию «Ольгино». К запуску МЦД-4 завершат реконструкцию и строительство станций «Поклонная», «Кутузовская», «Тестовская», «Белорусская», «Марьина Роща», «Лианозово» (первый этап) и новых вестибюля, платформ и пешеходных тоннелей Киевского вокзала.

По словам главы РЖД, на строительство московских путей в 2023 году уйдет «уникальная» сумма — 130 млрд руб. Господин Белозеров отметил, что в 2022-м пассажирский поток МЦД-1 прирос на 25%, МЦД-2 — почти в полтора раза. Он считает, что в следующем году благодаря новой инфраструктуре показатель поднимается более чем на 30%.

В середине декабря НИИ «МосТрансПроект» опубликовал новую перспективную карту метро и МЦД до 2030 года.

Полина Собакина

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