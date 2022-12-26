Вакантность на Невском проспекте снизилась до 8,1% за счет рекордного открытия ресторанов

Доля свободного предложения на Невском проспекте в Петербурге с начала года снизилась на 4,5% и составила 8,1%. Это связано с повышенным сезонным спросом на торговые помещения, открытием магазинов локальных брендов, а также запуском новых кафе и ресторанов, сообщили аналитики консалтинговой компании NF Group.

Структура открытий на Невском проспекте по профилю арендаторов

Фото: NF Group

Интересно, что число открытых заведений общественного питания превышает число закрытых на 50% (закрылись 22, открылись 33). На основной части Невского проспекта диапазон ставок аренды составил 5 700–9 000 руб./кв. м/мес., на «Старо-Невском» – 2 600–6 700 руб./кв. м/мес. На сегмент одежды и обуви пришлось 15% от общего количества открытий, среди них – магазин немецкого бренда Tamaris, LinoRusso и другие. В структуре закрытий на Невском проспекте наибольшую долю занимает общественное питание (35%), магазины одежды и обуви (17%), продуктовые магазины (11%) а также банки (8%).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что вакантность коммерческих площадей на «барной» улице Рубинштейна в Петербурге достигла 4%. Количество закрытий ресторанов за 11 месяцев превысило количество открытий, что говорит о снижении интереса к локации со стороны арендаторов.

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