Глава украинской разведки Буданов повесил в своем кабинете карту расчлененной России

Глава Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов дал интервью украинскому изданию Liga.net. Во время интервью журналисты заметили у него в кабинете карту России, поделенную на подписанные части.

Как следует из опубликованного изданием скриншота, Россия на карте разделена на несколько территорий. Центр страны обозначен как ЦАР (расшифровка не приводится), близкие к Китаю территории — буквой «К». Курильские острова отнесены к Японии, Калининградская область — к ФРГ, север России — к Финляндии, Курская, Белгородская области и Краснодарский край — к Украине.

Журналисты издания уточнили у Кирилла Буданова, является ли это «следующим этапом после выхода на границы 1991 года». «Все видят то, что они хотят видеть. Может быть, это просто широкий маркер. А может, и нет»,— ответил господин Буданов.

Кроме того, на его рабочем столе стоит макет ракетного крейсера «Москва», затопленного в апреле 2022 года, следует из опубликованной Liga.net фотографии. Его обломки внесены в список подводного культурного наследия Украины.

О событиях 306-го дня после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».