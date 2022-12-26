Украина получит от партнеров $1,5 млрд на поддержку энергосистемы

Партнеры Украины пообещали выделить ей около $1,5 млрд в качестве помощи на работу энергосистемы, сообщил премьер Денис Шмыгаль. В страну уже прибыло больше 200 грузов с энергетическим оборудованием.

«Помощь энергосектору от партнеров набирает обороты. <...> Каждый день приезжает дополнительное оборудование для ремонта поврежденной инфраструктуры»,— написал господин Шмыгаль в Facebook (соцсеть принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Он отметил, что страны G7 направят Украине до $32 млрд в качестве финансовой помощи.

Россия с 10 октября наносит по Украине массированные удары. Атаки начались после подрыва Крымского моста. Минобороны утверждает, что целями являются в том числе объекты энергетики. С тех пор Украина испытывает проблемы с энергоснабжением.

Как страны Запада помогают Украине в сфере энергетики — в публикации «Ъ» «Украине запасли энергии на зиму».

Леонид Уварчев