Полегчало, но не всем

Крупный бизнес постепенно восстанавливается после шоков февраля и сентября, следует из исследования консалтинговой компании «Яков и партнеры» (создана летом 2022 года на базе бывшего российского подразделения McKinsey & Co). Об улучшении положения компаний сейчас заявила почти половина респондентов — 49% руководителей организаций с ежегодным оборотом более 1 млрд руб. Улучшения в ближайшие шесть месяцев ждут 48% опрошенных, 24% полагают, что ситуация ухудшится, оставшиеся 28% каких-либо изменений не ждут (см. график).

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Результаты исследования подтверждают, что события, связанные с военной операцией РФ на Украине, влияют на разные отрасли неравномерно. Из-за того, что главными вызовами для большого бизнеса за последние полгода стали внешнеторговые запреты и перспективы расширения санкций (63% респондентов), тяжелее других себя стали чувствовать представители добывающих и обрабатывающих отраслей: 36% из них заявили об ухудшении обстановки. Они же чаще, чем представители других сфер, дают негативные прогнозы на ближайшее будущее. Судя по результатам исследования, наиболее оптимистичны оценки текущей ситуации у сектора услуг — представителей банковской отрасли, ИТ и телекома,— а также розничной торговли и электронной коммерции, которые не почувствовали последствий либо быстрее к ним адаптируются. «Наши данные говорят о восстановлении некоторых отраслей после событий этой весны, а также отражают определенные негативные ожидания добывающих отраслей в связи с возможным снижением производственной активности в целом по миру. При этом российский бизнес успешно пережил первичный шок и оптимистично смотрит в будущее»,— полагает партнер «Яков и партнеры» и соавтор отчета Елена Кузнецова.

Один из главных трендов, который отмечают авторы исследования,— смещение внимания лидеров большого бизнеса с популярных в последние годы тем экологии, COVID-19 и условий для малого и среднего бизнеса (сейчас они важны меньше чем 5% респондентов) на вопросы, связанные с возможностью продолжить вести или восстановить внешнеторговые отношения и привлечением квалифицированных кадров. Несмотря на экономическую ситуацию в стране, среди приоритетов на ближайшие полгода у многих руководителей — рост выпуска продукции и услуг, выход на новые географические рынки и запуск инвестпроектов.

Кристина Боровикова