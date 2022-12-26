Донбасс собрал парт-хаус

«Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) последней из парламентских партий создала на прошлой неделе свои отделения в Донецкой и Луганской народных республиках. В начале 2023 года на президиум СРЗП будет вынесен вопрос о создании ячеек в Запорожской и Херсонской областях. Промедление в партии, которая одной из первых начала работать в Донбассе, объясняют внимательным отношением к подбору кадров. Другие оппозиционеры тоже стараются опираться на местных активистов, хотя и признают, что в «Единую Россию» жители новых территорий вступают чаще.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Оппозиция не может конкурировать с «Единой Россией» по количеству партийцев на новых территориях (на трибуне — лидер донецкого отделения ЕР, врио главы ДНР Денис Пушилин), но готова побороться за качество местных партийных кадров

Фото: Пресс-служба главы ДНР Оппозиция не может конкурировать с «Единой Россией» по количеству партийцев на новых территориях (на трибуне — лидер донецкого отделения ЕР, врио главы ДНР Денис Пушилин), но готова побороться за качество местных партийных кадров

Фото: Пресс-служба главы ДНР

Президиум СРЗП 21 декабря проголосовал за создание региональных отделений в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР). На пост председателя отделения в ДНР была рекомендована депутат Госдумы Елена Драпеко, в ЛНР — член партии, руководитель республиканского Центра защиты прав граждан Геннадий Тараканов. В начале 2023 года на рассмотрение президиума будет вынесен вопрос о создании региональных отделений в Херсонской и Запорожской областях.

Признание независимости Донбасса было одним из пунктов предвыборной программы СРЗП на выборах в Госдуму 2021 года. Партия давно работает с этими территориями, а полтора года назад открыла в ДНР Центр защиты прав граждан. В начале июня 2022-го аналогичная структура появилась в ЛНР. В Запорожской и Херсонской областях в первые месяцы спецоперации начали работать штабы сопредседателя СРЗП Захара Прилепина. Тем не менее эсеры оказались последними из парламентских партий, кто официально открыл в присоединенных субъектах свои отделения.

«Мы не торопимся, не боремся за какие-то временные показатели. Мы очень тщательно подбираем кандидатуры»,— пояснил “Ъ” лидер партии Сергей Миронов. По его данным, в ДНР и ЛНР насчитывается уже по несколько сотен полноценных членов СРЗП. А курирующий в партии новые регионы сенатор Сергей Безденежных добавил, что сторонников СРЗП, пока не имеющих партбилетов, гораздо больше: в ЛНР их более 3500 человек, в ДНР — около 1500, в Запорожской области — около 2 тыс., в Херсонской — около 3 тыс. «Так как штабы Захара Прилепина начали работать в первые месяцы проведения СВО на новых территориях, то на данный момент получилось сформировать уже существенный местный актив, а также развернуть широкую волонтерскую сеть,— отметил сенатор.— Многие из сторонников уже заполнили анкеты на вступление в СРЗП. В ЛНР и ДНР процесс подачи заявлений идёт более активно, так как там выдача российских паспортов была запущена гораздо раньше. А в Херсонской и Запорожской областях процесс более медленный, так как многие еще только ждут получения паспортов РФ».

Напомним, 19 октября президент Владимир Путин ввел военное положение во всех четырех новых субъектах РФ. Это поставило под вопрос проведение запланированных на 10 сентября 2023 года выборов заксобраний во всех этих регионах, поскольку по закону на территориях, где введено военное положение, выборы не проводятся. Тем не менее российские партии начали активно создавать там свои структуры.

Первыми это сделали единороссы: 6 октября генсовет партии принял решение об учреждении региональных отделений во всех четырех новых субъектах. На должности их руководителей по предложению секретаря генсовета ЕР Андрея Турчака были назначены врио главы ДНР Денис Пушилин (Донецкое региональное отделение), председатель Народного совета ЛНР Денис Мирошниченко (Луганское), глава военно-гражданской администрации Мелитополя Галина Данильченко (Запорожское) и зампредседателя фракции ЕР в Госдуме, координатор гуманитарной миссии партии в регионе Игорь Кастюкевич (Херсонское). Господин Турчак сообщил, что в ЛНР в ряды ЕР уже вступили более 22 тыс. человек, а в ДНР заявления о вступлении подали 43 тыс. человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, председатель комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко и координатор регионального отделения в ДНР Андрей Крамар

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, председатель комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко и координатор регионального отделения в ДНР Андрей Крамар

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

ЛДПР 11 ноября провела учредительную конференцию своего донецкого отделения в Ростовской области, мотивируя это тем, что там донецкие партийцы проходили обучение. В конференции участвовали 72 члена ЛДПР из ДНР, координатором отделения стал Андрей Крамар — уроженец Смоленской области и давний соратник главы республики Дениса Пушилина. А 17 декабря ЛДПР открыла отделение в ЛНР. На его собрании присутствовало около 200 человек, в том числе лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, депутаты Госдумы Ярослав Нилов и Алексей Диденко, а также новый член партии, бизнесмен Виктор Бут, вернувшийся в Россию из американской тюрьмы. Координатором луганского отделения был избран депутат Народного совета ЛНР Максим Уваров. Замглавы центрального аппарата ЛДПР Алексей Диденко рассказал “Ъ”, что в новых регионах «удивительно много подготовленных кадров». При этом он признал, что многие жители новых территорий идут в «Единую Россию», в том числе потому, что их притягивает название: «Все были за единое русское государство, то есть за единую Россию, а оппозиция полномасштабно не развернулась». Но, как надеется депутат, «со временем люди убедятся, что и среди оппозиции есть достойные кандидаты, способные реализовывать масштабные проекты в новых субъектах».

19 ноября свое региональное отделение в ДНР учредили «Новые люди», его секретарем стал воронежский активист Сергей Гурченко. Отделение в ЛНР «на подходе», пояснил “Ъ” осведомленный источник в партии. «В местных кадрах нет дефицита, но для сохранения контроля на первое время половина совета регионального отделения формируется из активистов (из "старых" регионов РФ. —“Ъ”), которые готовы поработать на новых территориях, потом ротируем их местными,— рассказывает собеседник.— Гурченко давно занимается в ДНР разными партийными активностями. А остальные местные: мы же "гуманитарку" туда отправляли, обросли понятными партнёрами».

КПРФ свою ячейку в ЛНР учредила 3 декабря, ее первым секретарем стал лидер движения «Союз коммунистов Луганщины» Игорь Гуменюк. На следующий день было создано региональное отделение в ДНР, которое возглавил лидер незарегистрированной Компартии ДНР Борис Литвинов. А 5 декабря коммунисты учредили обкомы в Запорожской и Херсонской областях: их возглавили соответственно экс-депутат Верховного совета Крыма пятого созыва (2006–2010 годы) от Партии регионов Олег Слюсаренко и сенатор Айрат Гибатдинов.

«Нам даже проще формировать актив, чем той же "Единой России", потому что им приходится решать этот вопрос административно, а к нам люди идут по идеологическим соображениям»,— заявил “Ъ” руководитель пресс-службы КПРФ, депутат Госдумы Александр Ющенко. Он сообщил, что коммунисты в основном формируют актив из местных представителей, а сенатор Гибатдинов «имеет определенный опыт руководства ульяновской организацией». Господин Ющенко также отметил, что в Херсонской и Запорожской областях ранее «было практически подпольное существование актива, и ему нужно определенное время, чтобы интегрироваться в нашу действительность».

Ксения Веретенникова, Андрей Винокуров