Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 24 декабря

11:00. В правительстве Воронежской области рассказали, что сирены гражданской обороны сработали по всему региону. Они звучали в течение 3 минут и были остановлены. Это связано «исключительно с тренировкой сил и средств защиты населения».

10:40. В Воронеже несколько минут звучали сирены. В мэрии пояснили, что угрозы нет, комментарий будет предоставлен позднее.

0:10. По предварительной информации, над Льговским районом сработала система ПВО. Жертв и разрушений нет, сообщил на своей странице глава Льгова Алексей Клемешов: «Держу ситуацию на личном контроле. В случае появления новой информации сообщу здесь, на своей странице».