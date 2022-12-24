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обновлено 11:10

Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 24 декабря

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления

11:00. В правительстве Воронежской области рассказали, что сирены гражданской обороны сработали по всему региону. Они звучали в течение 3 минут и были остановлены. Это связано «исключительно с тренировкой сил и средств защиты населения».

10:40. В Воронеже несколько минут звучали сирены. В мэрии пояснили, что угрозы нет, комментарий будет предоставлен позднее.

0:10. По предварительной информации, над Льговским районом сработала система ПВО. Жертв и разрушений нет, сообщил на своей странице глава Льгова Алексей Клемешов: «Держу ситуацию на личном контроле. В случае появления новой информации сообщу здесь, на своей странице».

Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 23 декабря

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